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В Москве открыт общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ создали в столице, решение принято на заседании Общественной палаты Москвы.

"Общественный штаб по наблюдению за выборами призван обеспечить максимальную прозрачность, открытость и достоверность на голосовании. Впервые штаб был создан в 2013 году, более 10 лет назад, по наблюдению за выборами мэра столицы. В этом году штаб будет работать уже 13-й раз", - сказал на заседании председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Участники заседания единогласно поддержали создание штаба. Руководителем штаба и корпуса наблюдателей избран член Общественной палаты Вадим Ковалев.

Заместителями руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами стали Александр Асафов и Илья Массух.

Кроме того, Общественная палата Москвы объявила об открытии набора в корпус наблюдателей за ходом голосования на выборах президента РФ.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в свою очередь сообщила, что количество избирателей в Москве составит более 7,6 млн человек. "Мы подсчитали и представили в ЦИК количество москвичей, которые являются на сегодняшний день избирателями. Это количество составляет 7 млн 653 тыс. 745 человек", - сказала Кириллова в ходе заседания.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней – с 15 по 17 марта текущего года.

Москва
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