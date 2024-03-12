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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

КПРФ подготовила 100 тысяч наблюдателей для президентских выборов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия подготовила много наблюдателей за президентскими выборами.

"Мы сто тысяч наблюдателей подготовили, они будут выполнять свою историческую миссию", - сказал он журналистам и предположил, что явка будет высокая.

"Чем будет выше явка, тем меньше будет возможностей для жулья", - отметил Зюганов и призвал "удесятерить бдительность во избежание провокаций".

Геннадий Зюганов КПРФ
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