КПРФ подготовила 100 тысяч наблюдателей для президентских выборов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия подготовила много наблюдателей за президентскими выборами.

"Мы сто тысяч наблюдателей подготовили, они будут выполнять свою историческую миссию", - сказал он журналистам и предположил, что явка будет высокая.

"Чем будет выше явка, тем меньше будет возможностей для жулья", - отметил Зюганов и призвал "удесятерить бдительность во избежание провокаций".