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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Синоптики спрогнозировали опасную погоду в ряде регионов ЦФО

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Неблагоприятная погода ожидается во многих субъектах Центрального федерального округа (ЦФО), в некоторых регионах, в том числе в Москве, прогнозируется ледяной дождь, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во многих субъектах Центрального федерального округа погода неблагоприятная и опасная. Связано это с тем, что будет проходить хорошо выраженный фронтальный раздел. Уже начиная с ночи, воздушные массы будут поступать с юга, и это приведет к значительному повышению температуры и, при прохождении фронтального раздела, к целому ряду неблагоприятных и опасных явлений", - сказал он в воскресенье.

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Вильфанд уточнил, что в Тверской, Тульской, Рязанской, Московской, Тамбовской, Воронежской и, "особенно в Ростовской", областях будут сильные" гололедно-изморозевые отложения". Именно они ранее привели к обрыву проводов в Ростовской области, в результате чего многие населенные пункты остались без электропитания.

Как добавил Вильфанд, "во многих районах будут осадки в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега, голодные отложения, сложные голодно-изморозевые отложения, а в некоторых районах, в частности в Москве и Московской области, прогнозируется ледяной дождь".

В частности, в Москве и Подмосковье сложная ситуация с осадками прогнозируется с 4:00 до конца понедельника. Кроме того, в Москве прогнозируется туман. Аналогичная ситуация ожидается в Псковской и Саратовской областях.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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