Арестованный американец Барнс не высказал жалоб на условия содержания в СИЗО

Американца посещали сотрудники консульства США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии посетили в СИЗО 64-летнего гражданина США Дэвида Барнса, задержанного после заявления его бывшей супруги о сексуальном насилии над их детьми.

"Барнс содержится в СИЗО-5, насколько известно, его уже посещали сотрудники консульства США. Претензий к условиям содержания не высказал, как и большинство его сокамерников, за исключением другого американца, который жаловался на мешающий спать шум, в том числе на собачий лай", - сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

В разговоре с членами ОНК Барнс рассказал, что он инженер, а в Москву приехал судиться с женой за право видеть своих сыновей. "Он утверждает, что супруга их похитила, увезла в Россию, а его обвинила в сексуальном насилии над детьми", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вместе с Барнсом содержатся двое граждан Китая, а также граждане Индии, Македонии и других стран.

"Среди них есть и израильтянин. Зная русский и несколько других языков, он помогает соседям общаться с сотрудниками изолятора", - сообщили в ОНК.

Савеловский суд Москвы 15 января арестовал 64-летнего Барнса, задержанного после заявления его бывшей супруги о сексуальном насилии над их детьми. По данным суда, Барнсу предъявлено обвинение в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ).

Как сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник, основанием для задержания Барнса стало обращение бывшей жены задержанного – сотрудницы одной из нефтяных компаний, заявившей, что с 2014 по 2018 годы супруг в городах Хьюстон и Те-Вудленс подвергал сексуальному насилию гостивших у него их несовершеннолетних сыновей 2010 и 2014 годов рождения.