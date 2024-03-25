Стоимость 95-го бензина на заправках Москвы выросла впервые с января

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Средняя цена Аи-95 на столичных АЗС по итогам прошлой недели выросла впервые с середины января, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На 25 марта средневзвешенная розничная стоимость 95-го бензина в Москве составила 56,64 руб./л, что на 5 копеек больше, чем по данным на 18 марта. Рост цен на данный вид топлива фиксируется впервые с 15 января.

Повышение обусловлено увеличением цен на Аи-95 на заправках "НефтьМагистрали": в среднем на 81 копейку, до 56,49 руб./л.

В свою очередь, цены на другие сорта автомобильного топлива остаются стабильными: средняя стоимость Аи-92 сохранилась на уровне 51,11 руб./л, дизельного топлива - 63,24 руб./л.

Повышение цен на 95-й бензин в рознице стало следствием их роста в биржевом сегменте. За последние две недели Аи-92 подорожал на СПбМТСБ на 11%, до 64 122 руб./т, а с начала года рост составляет уже 46%. Повышательная динамика фиксируется и по другим видам топлива.