Высота снега в Московском регионе доходит почти до 60 см

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в Москве начала постепенно уменьшаться благодаря солнечной энергии, однако она остается высокой, максимальная высота сугробов в столичном регионе составляет 58 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Солнце сейчас насыщено энергией. Осадков нет, а снег постепенно уменьшается. Сейчас происходит то, что называется сублимацией - это переход снега из твердой фазы в газообразную, минуя жидкую. В субботу и воскресенье была сублимация, высота снега уменьшалась. Сейчас она тоже будет, поэтому сегодня и завтра вы не увидите больших луж", - сказал Вильфанд.

Однако, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, высота снега в Москве все равно остается большой. Так, на станции Балчуг на сегодняшний день она составляет 47 см, на ВДНХ - 52 см, в МГУ - 57 см и в Тушино - 58 см. При этом он уточнил, что высота снега 58 см сейчас является максимальной для Москвы и Московской области.

Вильфанд добавил, что такая высота не является необычной для марта. Так, в 1960 году 1 марта высота снега была 65 см. 5 марта максимальная высота была в 1895 году и составила 70 см. А 31 марта в 2013 году высота снега была 69 см.