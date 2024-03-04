Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Высота снега в Московском регионе доходит почти до 60 см

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в Москве начала постепенно уменьшаться благодаря солнечной энергии, однако она остается высокой, максимальная высота сугробов в столичном регионе составляет 58 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Солнце сейчас насыщено энергией. Осадков нет, а снег постепенно уменьшается. Сейчас происходит то, что называется сублимацией - это переход снега из твердой фазы в газообразную, минуя жидкую. В субботу и воскресенье была сублимация, высота снега уменьшалась. Сейчас она тоже будет, поэтому сегодня и завтра вы не увидите больших луж", - сказал Вильфанд.

Однако, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, высота снега в Москве все равно остается большой. Так, на станции Балчуг на сегодняшний день она составляет 47 см, на ВДНХ - 52 см, в МГУ - 57 см и в Тушино - 58 см. При этом он уточнил, что высота снега 58 см сейчас является максимальной для Москвы и Московской области.

Вильфанд добавил, что такая высота не является необычной для марта. Так, в 1960 году 1 марта высота снега была 65 см. 5 марта максимальная высота была в 1895 году и составила 70 см. А 31 марта в 2013 году высота снега была 69 см.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москву и Подмосковье на этой неделе вернутся морозы

Гололедица ожидается вечером в воскресенье в Москве

Гололедица ожидается вечером в воскресенье в Москве

В московском метро прервано движение от "Печатников" до "Чкаловской"

Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве

Гололедица ожидается в Москве вечером во вторник

В наземном транспорте Москвы протестируют оплату проезда через СБП

Жителей Москвы предупредили о возможном ледяном дожде и гололедице

Власти Москвы еще не приняли окончательного решения о трассировке МЦД-5

Власти Москвы еще не приняли окончательного решения о трассировке МЦД-5

В Москве температура в январе выросла на 3,2 градуса за 30 лет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });