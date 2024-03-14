В Москве весенний парад трамваев проведут 6 апреля

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве весенний парад трамваев решили впервые провести по Лесной улице, он пройдет 6 апреля в день рождения Московского трамвая, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города Максим Ликсутов.

"Весенний парад трамваев впервые пройдет на Лесной улице. После прохождения парадной колонны трамваи выстроятся на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала, где состоится выставка вагонов разных поколений. Спустя 125 лет Московский трамвай переживает свое возрождение", - сказал он.

По его словам, парад состоится утром, а выставка на Тверской Заставе начнется с полудня.

Торжественный запуск движения трамваев в Москве состоялся 6 апреля 1899 года, а уже на следующий день новым видом транспорта начали пользоваться первые пассажиры.