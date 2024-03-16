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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Москвичам стали писать и звонить мошенники с угрозами в дни выборов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Москвичи стали получать сообщения и звонки от неизвестных лиц с угрозами и призывами нарушить избирательное законодательство, это провокации, сообщил в субботу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

"Голосование проходит спокойно, нарушений нет. Однако, нам в Общественный штаб сообщили о случаях, когда москвичам поступали смс и звонки с угрозами и шантажом от неизвестных лиц. Всё это провокация", - сказал Ковалев, слова которого привели в штабе по наблюдению за выборами.

В свою очередь, как сообщил советник руководителя департамента информационных технологий Москвы Кирилл Григорьев, в столице больше года действует городской онлайн-проект "Перезвони сам", созданный совместно с ГУ МВД России по городу Москве для того, чтобы помогать горожанам бороться с телефонным мошенничеством.

"В связи с тем, что в дни выборов участились случаи звонков и сообщений жителям с угрозами и призывами нарушать избирательное законодательство, в рамках проекта запущена специальная горячая линия. Наши специалисты расскажут, как действовать при получении таких звонков и сообщений", - добавил он.

15-17 марта в России проходят выборы главы государства.

Москва
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