Явка на выборах в Москве приблизилась к 62% и оказалась выше уровня 2018 года

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах президента РФ в Москве на 15:00 третьего дня голосования составила 61,99%, тем самым превысив итоговую явку прошлых президентских выборов 2018 года, следует из данных ЦИК РФ.

Как сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, всего в Москве проголосовали более 5 млн человек, из них бумажные бюллетени выбрали около 1,5 млн человек.

Большинство избирателей предпочли отдать свой голос дистанционно. По данным сервиса по наблюдению за электронным голосованием, по итогам трех дней голосования электронно проголосовали более 3,5 млн человек.

Таким образом, явка на выборы уже превысила итоговую явку президентских выборов 2018 года, когда она составила 59,95%, тогда проголосовало более 4,5 млн человек.