В Москве увеличили в 50 раз штрафы за неправомерную остановку эскалатора в метро

Остающихся в поездах, следующих в депо, будут штрафовать на 2000 рублей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла поправки в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о введении штрафов за нарушение некоторых правил использования метро. В частности, штраф за неправомерную остановку эскалатора через систему экстренного отключения составит 5000 рублей вместо прежних 100 рублей.

"Раньше штраф составлял всего 100 рублей, что никак не останавливало хулиганов и любителей неудачно "пошутить". Хотя на самом деле остановка эскалатора через кнопку "Стоп" или рукоятку стопора может повлечь серьезный вред для здоровья пассажиров, которые находятся на его ступенях", - сказал журналистам спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

При этом ограничиться одним лишь штрафом нарушитель сможет, только если в его действиях отсутствуют признаки уголовно наказуемых деяний или административных правонарушений, регулируемых федеральным законодательством, а именно КоАП РФ, добавил он.

Ужесточена ответственность и за другие нарушение, за которые ранее полагалось предупреждение или штраф в 100 рублей.

"Так, штраф в размере 2000 рублей теперь предусмотрен для тех, кто умышленно создает помехи движению пассажиров, остается в поездах, следующих в депо, ездит по станции на различных средствах передвижения, таких как велосипед или самокат. Исключением является только передвижение на инвалидной коляске - это, разумеется, никакими штрафами наказываться не будет", - сказал Шапошников.

"Особо отмечу, что смысл повышения штрафов - не наказать за правонарушение, а предупредить его. Это - инструмент профилактики. Метро ежедневно перевозит свыше 11,5 млн пассажиров, в то время как число нарушений, например, за умышленное создание помех движению исчисляется десятками. В 2021 году было зафиксировано 17 таких случаев, в 2022 - 29, за первое полугодие 2023 года - 34. Числа несопоставимы и, конечно, в этом вопросе мы на стороне 11 млн москвичей", - подчеркнул он.