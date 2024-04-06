Трамвай в беспилотном режиме начнет выезжать на улицы Москвы летом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Летом планируют вывести на улицы столицы трамвай в беспилотном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Правительство Москвы разрабатывает технологию управления трамвая без водителя, без машиниста. Трамвай уже у нас научился ездить в депо, и летом этого года трамвай в беспилотном режиме будет уже выезжать на улицы города Москвы. Понятно, что там будет находиться водитель в первое время, но в перспективе мы считаем, что он может полностью работать в автоматическом режиме", - рассказал он журналистам в субботу.

Как добавил заммэра, "надеемся, что в ближайшие несколько лет количество таких вагонов в беспилотном режиме будет увеличиваться".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Москве к 2030 году значительная часть трамвайной сети станет беспилотной.

6 апреля московский трамвай отмечает 125-летие с момента запуска.