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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Временные ограничения движения в районе площади Тверской Заставы сняты

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ранее введенные из-за парада трамваев временные ограничения в районе площади Тверской Заставы сняты, сообщили в столичном департаменте транспорта в субботу.

Как говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале, движение открыто.

В субботу утром временно было закрыто движение в районе Лесной улицы в связи с парадом трамваев. Кроме того, движение было закрыто с 11:00 до 16:00 на съездах с площади Тверская Застава на улицу Бутырский Вал, а также на съезде с Тверского путепровода на площадь Тверская Застава.

Традиционный парад трамваев состоялся в Москве 6 апреля, он начался в 11:00 на Лесной улице.

Как сообщалось, свыше 200 тыс. человек приняли участие в праздновании 125-летия московского трамвая у Белорусского вокзала.

Москва
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