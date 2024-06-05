Гроза и дожди ожидаются в Москве в среду

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства сообщил о дождях и грозе, которые ожидаются в некоторых районах Москвы после 14:00 в среду.

"По прогнозам синоптиков, после 14:00 в столице местами ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 м/с, в отдельных районах города - град", - говорится в сообщении.

Жителей города просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.