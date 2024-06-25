Крупный пожар в подмосковном Фрязине потушен

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили горевшее административное здание на территории промзоны во Фрязине, сообщила пресс-служба МЧС России во вторник.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

В понедельник огонь охватил здание на территории промзоны во Фрязине с пятого по восьмой этаж. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели на пожаре двух человек.

В свою очередь в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что число погибших достигло восьми человек.

Пресс-служба ведомства ГСУ СК России по Московской области подтвердила гибель шести человек в результате пожара. Там добавили, что точное количество устанавливается.

В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") сообщили, что горящее в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности. По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.