В Волжском после отравления салатами завели уголовное дело

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления жителей Волжского Волгоградской области купленными салатами, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в ходе мониторинга СМИ были выявлены публикации, в которых сообщалось об отравлении нескольких человек салатами, купленными в пекарне.

"Пострадавшим от некачественной продукции потребовалась квалифицированная помощь, они были госпитализированы в местную больницу", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня заявил о 301 госпитализации. В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области.