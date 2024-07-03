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Власти сообщили, что водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме, несмотря на жару

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Все столичные водохранилища, несмотря на сильную жару в начале июля, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - сказал Бирюков журналистам в среду.

По его словам, благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы.

"Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 млн кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - сказал заммэра.

Подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

Москва Петр Бирюков
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