Дожди и сильный ветер ожидаются в четверг в Москве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Непогода в виде обильных дождей и сильного ветра ожидаются в четверг в столице, в связи с чем все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июля, в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия - сильные кратковременные дожди, гроза с усилением порывов ветра до 15 м/с. За день в отдельных районах может выпасть до 25 мм осадков", - сказал Бирюков, которого цитирует пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, отметил заммэра.

В мэрии попросили людей быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а на дороге - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.