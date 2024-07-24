Поиск

Дожди и сильный ветер ожидаются в четверг в Москве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Непогода в виде обильных дождей и сильного ветра ожидаются в четверг в столице, в связи с чем все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июля, в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия - сильные кратковременные дожди, гроза с усилением порывов ветра до 15 м/с. За день в отдельных районах может выпасть до 25 мм осадков", - сказал Бирюков, которого цитирует пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, отметил заммэра.

В мэрии попросили людей быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а на дороге - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

Установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы

Источник сообщил, что взорвавшееся в Москве авто принадлежит офицеру Генштаба РФ

Многоэтажный дом горит на юго-западе Москвы

Жираф Самсон скончался в Московском зоопарке, не дожив до 31-летия

Суд в Москве арестовал обвиняемого в организации незаконной миграции

Суд в Москве заочно приговорил к 8,5 годам колонии журналиста Михаила Зыгаря

Суд в Москве заочно приговорил к 8,5 годам колонии журналиста Михаила Зыгаря

Контрактники в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год службы

Контрактники в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год службы

В центре Москвы загорелось административное здание, в котором находится отель

Два человека задержаны в Москве по делу об организации незаконной миграции

Вильфанд пообещал москвичам "классическое лето" до конца недели

Вильфанд пообещал москвичам "классическое лето" до конца недели
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });