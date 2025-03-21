Иноагентом признаны режиссер Иван Вырыпаев и писатель Михаил Шишкин

Также в реестр включен один из основателей группы "Король и шут" Александр "Балу" Балунов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов шесть человек и исключил из него одну организацию в связи с ее ликвидацией.

Иноагентами признаны журналисты из Абхазии Низфа Аршба и Изида Чаниа, музыкант, бывший участник группы "Король и шут" Александр Балунов (Балу), режиссер и актер Иван Вырыпаев, стрит-арт художник Станислав Комиссаров (Слава ПТРК) и писатель Михаил Шишкин.

По данным Минюста, Михаил Шишкин отождествлял Россию "с террористической организацией", выступал СВО, а также распространял фейки о решениях и политике российских властей и участвовал в создании контента иноагентов.

Иван Вырыпаев участвовал в создании контента иноагентов, "а также в создании и распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной" в России. Также ему вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей и выступления против СВО. Кроме того, он "является совладельцем иностранных организаций, проживает за пределами Российской Федерации".

Александр Балунов участвовал в создании и распространении контента иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии, сказано в пресс-релизе. Также он выступал против СВО.

Станислав Комиссаров, по данным Минюста, тоже распространял фейки о решениях и политике властей, выступал против СВО и участвовал в создании и распространении контента иноагентов, а также нежелательных организаций.

Низфа Аршба "распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе. Является учредителем и руководителем иностранного издания", сообщил Минюст.

Чаниа, по данным ведомства, участвовала в распространении контента иноагентов и "сотрудничает с сетевым ресурсом, который связан с организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций", признанных нежелательными для России. "Являясь сотрудником иностранного издания, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе", - добавил Минюст.

Из реестра исключена красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа", которая ликвидируется.