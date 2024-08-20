В Москву на выходные может вернуться тридцатиградусная жара

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в выходные возвращение в Москву июльской температуры, в воскресенье и понедельник воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"К выходным меняется циркуляция и температура опять возвращается к июльским значениям, она будет в диапазоне плюс 27 - плюс 29 градусов. Не исключено и плюс 30 градусов в воскресенье и понедельник. В отличие от начала месяца, первой декады, вторая половина августа выглядит более летней", - сказал он.

До конца рабочей недели в регионе ожидается "хорошая, теплая погода".

"В течение недели однородный режим погоды - плюс 23 плюс 26 градусов днем, ночью плюс 13 - плюс 15 градусов. В четверг небольшие осадки, но в основном, преимущественно без осадков", - добавил ученый.