Поиск

В Москву на выходные может вернуться тридцатиградусная жара

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют в выходные возвращение в Москву июльской температуры, в воскресенье и понедельник воздух может прогреться до плюс 30 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"К выходным меняется циркуляция и температура опять возвращается к июльским значениям, она будет в диапазоне плюс 27 - плюс 29 градусов. Не исключено и плюс 30 градусов в воскресенье и понедельник. В отличие от начала месяца, первой декады, вторая половина августа выглядит более летней", - сказал он.

До конца рабочей недели в регионе ожидается "хорошая, теплая погода".

"В течение недели однородный режим погоды - плюс 23 плюс 26 градусов днем, ночью плюс 13 - плюс 15 градусов. В четверг небольшие осадки, но в основном, преимущественно без осадков", - добавил ученый.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве в среду вечером перекроют несколько улиц для автопробега

Июльская жара придет в Москву в воскресенье

Июльская жара придет в Москву в воскресенье

Подмосковный участок трассы М-9 "Балтия" расширят до четырех полос

Источник сообщил о скорой отставке прокурора Москвы Попова

Источник сообщил о скорой отставке прокурора Москвы Попова

На синей ветке метро в Москве произошел сбой в движении из-за пассажира на пути

В Москве систему онлайн-голосования протестируют 23 августа

В Москве систему онлайн-голосования протестируют 23 августа

В Москве задержан гражданин США

В Москве задержан гражданин США

Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен

Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен

Пожар произошел в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы

Военная операция на Украине

Собянин сообщил об участии в спецоперации 43 тыс. человек из Москвы

Собянин сообщил об участии в спецоперации 43 тыс. человек из Москвы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });