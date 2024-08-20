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В Мурманской области и Якутии в ближайшие дни будет на 5-9 градусов жарче нормы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Температура на 5-9 градусов выше нормы прогнозируется в регионах Центрального Черноземья, в южных регионах европейской части России, а также в Мурманской области и Якутии, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень высокая температура в Центрально-Черноземных областях. Температура на 5-9 градусов выше нормы прогнозируется с 21 по 25 августа в Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовкой, Белгородской, Курской, Воронежской областях. Будет от плюс 30 до плюс 35 градусов", - сказал он.

В Ростовской области будет до плюс 38 градусов. Жаркая погода до конца недели будет и в Краснодарском крае, Ставрополье, а также в регионах нижней Волги - в Астраханской и Волгоградской областях. В Краснодарском крае ожидается до плюс 39 градусов.

Также температура на 5-7 градусов выше нормы прогнозируется в Мурманской области, но там максимальные значения, как уточнил Вильфанд, будут плюс 21 - плюс 24 градуса. "И при такой высокой температуре до конца недели прогнозируется 5 класс пожарной опасности", - добавил он.

Высокие температуры, на 5-8 градусов выше нормы, будут и в Якутии, где прогнозируется плюс 24 - плюс 28 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Ставрополье Краснодарский край Мурманская область Якутия
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