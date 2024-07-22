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В Москве на строящейся станции метро "Достоевская" будет переход с траволаторами

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Первый в московском метро пешеходный переход с траволаторами появится на строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Его

"Доступ пассажиров на платформу "Достоевской" обеспечат традиционные эскалаторы, а также новшество в московском метро - траволаторы. Их установят в 350-метровом пешеходном переходе, связывающем станцию с наземным вестибюлем на пересечении улицы Дурова с Олимпийским проспектом", - сказал Ефимов. Его слова привели в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

У станции будет два вестибюля - подземный и надземный. Подземный будет расположен под улицей Дурова, на пересечении с Делегатской улицей, наземный - рядом с реконструируемым комплексом "Олимпийский". Станцию и вестибюль свяжет подземный переход.

Станция "Достоевская" расположится между существующими "Новослободской" и "Проспектом Мира" Кольцевой ветки. Она будет пересадочной на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что "Достоевская" станет первой станцией, построенной на Кольцевой спустя 70 лет после полного запуска линии. Уже завершено сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок. Кроме того, началось строительство обходных тоннелей и камер переключения движения. Проходит строительство притоннельных сооружений и устройство инженерных систем для реорганизации схемы движения поездов Кольцевой линии на время работ.

Владимир Ефимов Рафик Загрутдинов Москва Достоевская Московский метрополитен
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