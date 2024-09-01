Пожар на Московском НПЗ в Капотне локализован

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на МНПЗ в Капотне, открытого горения нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в воскресенье.

"Угрозы для людей и функционирования завода нет. Открытого горения нет. Обстановка на месте спокойная", - говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в телеграм-канале также сообщил, что угрозы для людей и функционирования завода нет.

Ранее в Минобороны сообщали, что за ночь над Москвой и Подмосковьем было уничтожено девять БПЛА.

Один из них был сбит в районе МНПЗ. Собянин сообщал, что сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского НПЗ, идет тушение локального возгорания.