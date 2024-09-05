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В Москве стартует кампания по вакцинации от гриппа

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - С 5 сентября москвичи могут бесплатно вакцинироваться от гриппа в городских поликлиниках и мобильных пунктах у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Пройти ее (вакцинацию - ИФ) бесплатно можно в поликлиниках по месту прикрепления и мобильных пунктах вакцинации у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций. Важно учитывать, что стойкий иммунитет от вакцинации вырабатывается примерно через 10-15 дней, поэтому стоит своевременно позаботиться о профилактике гриппа", - сказала Ракова журналистам в четверг.

По ее словам, люди старше 18 лет смогут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа в поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Для этого необходимо будет предъявить паспорт РФ и полис ОМС, сама процедура продлится примерно 15 минут. Дети могут получить прививку от гриппа в поликлиниках, детских садах и школах.

Ракова подчеркнула, что грипп гораздо опаснее, чем классическая ОРВИ, и может привести к серьезным осложнениям: бронхиту, пневмонии, миокардиту, менингиту, энцефалиту и другим. "Город стремится всесторонне обезопасить москвичей, а самая эффективная и безопасная защита от гриппа и его осложнений - это вакцинация", - подчеркнула заммэра.

Она отметила, что за последние годы в Москве не зарегистрировали ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди горожан, прошедших вакцинацию. Для процедуры используются инактивированные вакцины, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию, уточнила Ракова.

Она добавила, что каждый год вакцины разрабатываются по единой рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) именно против тех штаммов, которые с наибольшей вероятностью будут циркулировать в этом сезоне.

Накануне руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова объявила о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. До 60% россиян планируется привить от гриппа в рамках стартовавшей кампании по иммунизации.

Москва грипп
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