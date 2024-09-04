Глава Роспотребнадзора заявила о высоких рисках распространения птичьего гриппа

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Риски распространения птичьего гриппа остаются очень высокими, в ряде стран регистрируются случаи заболевания и у рогатого скота, и у людей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Риски распространения птичьего гриппа остаются очень высокими. Прошедший год и прошедший период этого года, к сожалению, сопровождаются значимым увеличением вспышек птичьего гриппа среди птиц, многие страны регистрируют межвидовой переход - болеют и крупный рогатый скот, и люди", - сказала Попова журналистам в среду во Владивостоке, запуская кампанию по вакцинации от сезонного гриппа в России.

Поэтому, отметила она, важно привить от гриппа, в том числе тех, кто работает с птицей профессионально, и тех, кто содержит птицу в личном подсобном хозяйстве.

По словам Поповой, обновленная вакцина, которой буду прививать от гриппа в России в этом эпидсезоне, в определенной степени защищает и от других вариантов гриппа, которые имеют риск межвидового перехода.