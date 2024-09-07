Явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 33,6% по итогам второго дня голосования

Более 2,6 млн человек проголосовали на выборах депутатов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах депутатов Московской городской думы за два дня голосования составила 33,6%, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2024 году Вадим Ковалёв.

"Голосование как онлайн, так и на участках проходит в штатном режиме. 33,6% горожан уже отдали свой голос на выборах в Мосгордуму за два дня голосования. А среди голосующих за муниципальных депутатов выбор сделали 35,5% человек", - сказал Ковалев, слова которого приводит телеграм-канал Общественного штаба.

По его словам, в рамках выездов группы мобильного реагирования никаких нарушений, влияющих на ход голосования, не обнаружено. За онлайн-голосованием также следят наблюдатели. Никаких сбоев, аномалий и других проблем не выявлено.

Член Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Рима Кузнецова со своей стороны сообщила, что проголосовали более 2,6 млн жителей столицы, из них онлайн свой выбор сделали свыше 2,3 млн человек.

"На избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования свои голоса отдали более 200 тысяч москвичей. С помощью бумажных бюллетеней проголосовали почти 100 тысяч человек", - сказала Кузнецова, слова которой приводит штаб.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов, сообщил, что "с начала голосования 6 сентября заблокировано 200 DDoS-атак с более чем 2,7 тыс. IP-адресов".

В Москве с 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино. В эти дни избирателям доступны все способы волеизъявления.