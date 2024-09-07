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Явка на выборах губернатора Вологодской области превысила 37%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах губернатора Вологодской области по итогам двух дней составила 37,4% с учетом ДЭГ, сообщает региональный избирком.

"Завершился второй день голосования. По данным на 20:00 7 сентября проголосовали на избирательных участках 259 526 человек - 32,17%. С помощью ДЭГ - 73 971 человек - 87%", - говорится в сообщении.

Всего свой выбор сделали 333 497 избирателей (37,4%).

В Вологодской области 6 и 7 сентября работали 916 избирательных участков: 894 постоянных и 22 временных - в медицинских учреждениях и местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Вологжане могут проголосовать и дистанционно: всего принять участие в выборах таким способом изъявили желание 85 319 человек.

В бюллетенях на выборах губернатора пять кандидатов: Антон Гримов (ЛДПР), Игорь Катухин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Александр Морозов (КПРФ), врио губернатора Георгий Филимонов ("Единая Россия") и Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

Вологодская область
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