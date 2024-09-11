Поиск

В Москве мотосезон завершится пробегом 21 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Москве мотосезон 2024 года завершится 21 сентября, в этот день в городе в 11-й раз пройдет мотофестиваль, сообщил столичный департамент транспорта.

Мотоколонна начнет движение с Зубовской улицы и, проехав по Садовому кольцу, финиширует на Университетской площади.

На старте и финише всех участников ждет интерактивная программа.

"Мы проводим городские мероприятия для мотоциклистов на протяжении восьми лет (...). Они напоминают о важности соблюдения ПДД и привлекают внимание к мотокультуре. Прошлый фестиваль стал рекордным по количеству мотоциклистов. В заезде приняли участие более 15 тысяч человек. Приглашаем всех на торжественное завершение мотосезона 2024", - прокомментировал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Садовое кольцо Москва Университетская площадь Максим Ликсутов Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт "Жуковский" возобновил штатную работу

Аэропорт "Жуковский" еще не возобновил работу после падения осколков БПЛА

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают самолеты

Ребенок погиб в Подмосковье в результате атаки БПЛА

В районе Домодедово сбито еще два беспилотника, летевших на Москву

Четыре БПЛА сбито на подлете к Москве в Подольском городском округе

Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

В Москве загорелось здание типографии

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен

Два человека погибли на пожаре в подмосковном Одинцовe

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });