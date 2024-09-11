В Москве мотосезон завершится пробегом 21 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Москве мотосезон 2024 года завершится 21 сентября, в этот день в городе в 11-й раз пройдет мотофестиваль, сообщил столичный департамент транспорта.

Мотоколонна начнет движение с Зубовской улицы и, проехав по Садовому кольцу, финиширует на Университетской площади.

На старте и финише всех участников ждет интерактивная программа.

"Мы проводим городские мероприятия для мотоциклистов на протяжении восьми лет (...). Они напоминают о важности соблюдения ПДД и привлекают внимание к мотокультуре. Прошлый фестиваль стал рекордным по количеству мотоциклистов. В заезде приняли участие более 15 тысяч человек. Приглашаем всех на торжественное завершение мотосезона 2024", - прокомментировал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.