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Работа проката электросамокатов в Москве может продлиться до середины ноября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сервисы аренды электросамокатов будут работать примерно до середины ноября в зависимости от погоды, сообщает столичный департамент транспорта.

"До завершения сезона аренды электросамокатов осталось совсем чуть-чуть. (...) Несмотря на прохладную погоду, пользователи выбирают этот экологичный транспорт. Поэтому, пока на улице стабильный плюс, сервис продолжает работу. При этом на время снега и осадков аренду электросамокатов будут ставить на паузу", - говорится в сообщении дептранса.

По данным департамента, планируется, что сервис аренды проработает до середины ноября, но "все будет зависеть от погоды".

В дептрансе призвали пользователей электросамокатов быть осторожными на дороге, соблюдать скорость не более 25 км/ч, спешиваться на пешеходных переходах, выбирать одежду со светоотражающими элементами, а также использовать шлем и защитные накладки на колени и локти.

дептранс Москва
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