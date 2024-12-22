Неразорвавшийся снаряд БПЛА, атаковавшего дом в Казани, обезврежен

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты обезвредили неразорвавшийся снаряд, оставшийся на чердаке дома в Казани, на кровлю которого упал БПЛА, сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов города.

Беспилотный летательный аппарат упал на крышу дома 31а по улице Клары Цеткин в субботу. В результате были повреждены кровля и тепловой контур здания.

В результате атаки беспилотника никто не пострадал. Была проведена эвакуация жителей трех домов 31а, 33 и 34 по улице Клары Цеткин.

В настоящее время жителям домов 33 и 34 разрешено вернуться в свои квартиры, специалисты завершили обследование этих домов.

Жители дома 31а пока остаются в пунктах временного размещения, гостиницах и у родственников. Коммунальным службам нужно время для восстановления систем отопления и ремонта крыши.