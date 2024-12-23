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Крупные клиенты Росгосстраха в Татарстане требуют включать в договоры риск терроризма

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Крупные корпоративные клиенты компании "Росгосстрах" в Татарстане уже включили либо планируют включить в договоры страхования риски терроризма и диверсий, в том числе связанные с возможными атаками беспилотных летательных аппаратов, сообщил через пресс-службу директор филиала компании в республике Марат Сафин.

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"Рост запросов от компаний филиал СК "Росгосстрах" в Татарстане фиксирует с начала 2024 года", - сказал Сафин.

Он также сообщил, что в пострадавших от ударов летательных аппаратов 21 декабря домах в Казани были и квартиры, застрахованные "Росгосстрахом".

Компания при необходимости будет готова приступить к урегулированию страховых случаев в упрощенном порядке, отметил руководитель блока урегулирования убытков СК "Росгосстрах" Арман Гаспарян. Собственникам пострадавших квартир не надо будет тратить время на сбор документов, их страховщик запросит самостоятельно.

Гаспарян объяснил, что риск падения летательных аппаратов, в том числе непилотируемых, их частей, иных предметов, а также риск "терроризм" наряду с другими более традиционными рисками защиты имущества включен компанией в стандартный пакет рисков по классическим и коробочным продуктам страхования имущества физических лиц. В перечне основных классических рисков по программе - "пожар", "стихийные бедствия", "залив" и ряд других.

Представитель "Росгосстраха" также напомнил, что в линии страхования юридических лиц от рисков, связанных с атаками БПЛА, на практике эти риски являются частью общего покрытия по страхованию рисков "террористический акт" и "диверсия", поскольку в случае атаки БПЛА обычно возбуждается уголовное дело по одной из этих статей УК.

21 декабря утром в Казани было зафиксировано восемь прилетов украинских беспилотников. Погибших и пострадавших в результате атак нет. Вводились ограничения на работу аэропорта Казани, на последующие два дня отменены все массовые мероприятия. Пожарные ликвидировали открытое горение в доме жилого комплекса "Лазурные небеса" в Казани, атакованного в субботу утром БПЛА, после этого начались работы по разборке строительных конструкций.

Татарстан Росгосстрах Казань Марат Сафин Арман Гаспарян
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