"Победа" вводит скидку 50% для детей до 12 лет на рейсы по РФ после 10 января

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" вводит скидку 50% на билеты для детей до 12 лет для перелетов по России с датой вылета с 10 января 2025 года.

"Скидка 50% для детей применяется к любому тарифу ("Базовый", "Выгодный", "Максимум") по всей внутренней маршрутной сети "Победы" при покупке авиабилетов для детей с 2 до 12 лет и для детей до 2 лет при покупке отдельного места", - сообщила представитель компании журналистам.

Накануне о введении аналогичной льготы в январе сообщили "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии".

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 14 января урегулировать вопрос с льготами на авиабилеты для многодетных семей. В Минтрансе заявляли, что начали работу с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки на перелеты в размере 50%. Вице-премьер Виталий Савельев уточнял позднее, что такая льгота будет распространяться на всех детей до 12 лет.

По данным Минтранса, за 2023 год 20 крупнейшими авиакомпаниями перевезено 7,3 млн детей до 12 лет (при общем числе пассажиров в 105,4 млн человек), за 10 месяцев 2024 года - 7,1 млн (95,7 млн). Дети до 2 лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и со скидкой 90% - на международных рейсах.