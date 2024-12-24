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ФАС предложила рассчитывать топливный демпфер отдельно для Аи-92 и Аи-95

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Топливный демпфер нуждается в донастройке, необходимо рассчитывать его отдельно для Аи-92 и Аи-95, считают в ФАС. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в ответ на запрос "Интерфакса".

"Для нивелирования волатильности стоимости топлива служба предлагает донастройку механизма демпфера. По мнению ведомства, необходимо рассчитывать демпфер отдельно для Аи-92 и Аи-95", - отметил представитель ФАС.

В службе также считают необходимым определить и закрепить предельную индикативную оптовую цену на автомобильный бензин марки Аи-95 для расчета демпфера по аналогии с Аи-92.

Кроме того, ФАС предлагает ужесточить правила проведения биржевых торгов. Сейчас обсуждается возможность принятия мер воздействия в случае, если один из участников приобретает 25% и более от общего объема торгов топливом за один день.

"Также нефтяным компаниям необходимо участвовать в аукционе открытия. Сейчас в нем участвует только компания ПАО "Газпром нефть". Применение этого механизма позволит по специальному алгоритму определить цену и удовлетворить первые заявки торгового дня. Это позволит минимизировать возможности манипулирования и эффективно определить цену с учетом баланса спроса и предложения", - сказал представитель ФАС.

Помимо этого, ведомство проводит проверку соблюдения нефтяными компаниями критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах. В ближайшее время ФАС намерена скорректировать эти критерии, заявил ее представитель.

Аи-92 Аи-95 Газпром нефть ФАС
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