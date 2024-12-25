СКР возбудил уголовное дело об авиакатастрофе в Актау

Свои расследования проводят также Казахстан и Азербайджан

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст.263 УК ) в связи с крушением самолета в Актау с россиянами на борту, сообщили в Следственном комитете.

Расследованием займутся следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

В ведомстве отметили, что "следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего".

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила по факту авиакатастрофы уголовное дело по статьям 262.3 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц) азербайджанского УК. Как сообщили "Интерфаксу" в ведомстве, предварительное расследование поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

"Члены следственной группы, созданной в Генеральной прокуратуре, под руководством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова командированы в Казахстан. Генпрокуратурой Азербайджана также направлено обращение в Генеральную прокуратуру Казахстана для проведения следственных и других процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в Азербайджане, как и в Казахстане создана госкомиссия для расследования причин крушения.

"В Азербайджане в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL вблизи Актау. Председателем комиссии назначен премьер-министр Азербайджана Али Асадов", - сообщил "Интерфаксу" источник в азербайджанском правительстве. По его словам, в целом комиссия состоит из 12 человек.

Ранее казахстанское госагентство Kazinform сообщило, что в Казахстане по поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. Ее возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. По данным Генпрокуратуры Казахстана, создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры. В нее включены опытные сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС.

В Казахстане также возбуждено уголовное дело по факту катастрофы. Досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" ведут сотрудники департамента полиции на транспорте.

Embraer 190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, из-за плохой погоды был перенаправлен в Махачкалу, затем в Актау. По данным казахстанского оперштаба, экипаж перед посадкой в Актау подал сигнал бедствия в 8:35 и доложил об отказе системы управления, в 8:49 - запросил аварийную посадку в Актау и пытался совершить ее в режиме direct mode, а в 9:28 столкнулся с землей. Есть погибшие и выжившие.