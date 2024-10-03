"Росатом" сообщил о штатной работе Курской АЭС после атаки ВСУ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Курская АЭС после атаки ВСУ работает в обычном режиме, радиационный фон на объекте находится в пределах естественных значений, сообщила пресс-служба "Росатома" в четверг.

"По состоянию на 17:30, Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе 3 энергоблок на мощности, установленной диспетчерским графиком, 4 энергоблок в плановом ремонте, а 1 и 2 блоки в режиме эксплуатации без генерации", - говорится в сообщении.

В госкорпорации также отметили, что после украинского обстрела радиационный фон на Курской АЭС остается в пределах естественных (природных) значений.

Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове с помощью натовского вооружения.

В середине августа "Росатом" сообщал об ухудшении обстановки на Курской и Запорожской АЭС из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

8 августа на Курской АЭС были обнаружены осколки и остатки - предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.

27 августа в город Курчатов, чтобы оценить обстановку на Курской АЭС, с визитом прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.