Поиск

Пять украинских БПЛА сбито за ночь над тремя областями России

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили в ночь на четверг пять украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями, заявили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Три БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ Волгоградская область Воронежская область Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 25 декабря

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

Возгорание произошло на автозаводе Haval в Тульской области

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе признана нежелательной в РФ

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе признана нежелательной в РФ

В распоряжение Госдумы поступили 17 Lada Aura

В распоряжение Госдумы поступили 17 Lada Aura

"Трансмашхолдинг" станет партнером "Росатома" и Шишкарева в группе "Дело"

В МИД РФ предостерегли Кишинев от попыток силового захвата ГРЭС в Приднестровье

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

МВД России объявило Илью Яшина в розыск

МВД России объявило Илью Яшина в розыск

Сулейман Керимов стал инвестором Махачкалинского порта

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5598 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии132 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });