Пять украинских БПЛА сбито за ночь над тремя областями России

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили в ночь на четверг пять украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями, заявили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Три БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.