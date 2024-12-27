Певец Шарлот осужден в Самаре на 5,5 лет колонии-поселения

Певец Эдуард Шарлот на заседании в Самарском областном суде Фото: Сергей Тарасов/РИА Новости

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Самарский областной суд приговорил к 5,5 годам колонии-поселения певца Эдуарда Шарлота по делу о реабилитации нацизма, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Путем частичного сложения наказаний назначить Шарлоту окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет, сроком на 4 года", - сказал судья Дмитрий Воложанинов.

Как сообщалось, прокурор запросил для Шарлота 7 лет и 5 месяцев в колонии общего режима и штраф в размере 299 тыс. рублей..

Ранее в пятницу в суде Шарлот выступил с последним словом.

"Я приношу свои искренние извинения перед всеми русскоязычными людьми за глупые выводы, за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики, а также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции. Эти проступки в прошлом. Я осознал, что поступил глупо. (...) Нацелен исправиться. Надеюсь, уважаемый суд предоставит мне такую возможность", - сказал певец.

Он также пояснил, что на его поведение во время отъезда в Армению повлияло, в частности, окружение. При этом певец уточнил, что митинги во время проживания за границей он не посещал. Кроме того, Шарлот заявил, что вернулся в Россию, чтобы посвятить себя семье и стране, помогать больному раком брату.

"Прошу о шансе проявить любовь, выражающуюся в преданности отечеству и населению. Я не из тех, кто обиделся на Россию. Свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие", - сказал он.

Дело против Шарлота

В ходе прений сторон прокурор отказался от обвинения Шарлота по ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия).

Вместе с тем музыканту инкриминировали два эпизода по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Как сообщалось, поводом для разбирательства стали размещенные в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) летом прошлого года видеоролики, на которых музыкант сжигает паспорт гражданина РФ, топчет сложенную в форме буквы Z георгиевскую ленту, в других видео обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы", прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, военный билет и крест с изображением Иисуса Христа.

Певец был арестован в декабре 2023 года. По данным СМИ, Шарлота задержали после прилета в РФ в аэропорту Санкт-Петербурга.

В июле 2024 года Росфинмониторинг внес Шарлота в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.