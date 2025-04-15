Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) во вторник подтвердил приговор певцу Эдуарду Шарлоту по делу о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Самарского областного суда оставить в силе", - сообщил судья.

В удовлетворении апелляционных представлений прокуратуры и апелляционных жалоб защитников отказано.

В суде представитель гособвинения просил изменить место отбытия наказания осуждённого с колонии-поселения на колонию общего режима. В свою очередь защита просила суд смягчить наказание и освободить их подзащитного.

27 декабря 2024 года Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения по двум эпизодам по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Уголовное преследование по ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия) по решению суда было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Поводом для разбирательства стали размещенные в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) видеоролики, на которых музыкант сжигает паспорт гражданина РФ, топчет сложенную в форме буквы Z георгиевскую ленту, в других видео обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова, прибивает к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, военный билет и крест с изображением Иисуса Христа.

Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.

Шарлот был арестован в декабре 2023 года. Его задержали после прилета в РФ в аэропорту Санкт-Петербурга.

В июле 2024 года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Шарлота в список лиц, причастных к экстремисткой деятельности и терроризму.