Прокурор запросил 7 лет и 5 месяцев заключения для певца Шарлота

Певец Эдуард Шарлот в Кировском районном суде Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Самарский областной суд в пятницу перешел к прениям сторон по делу певца Эдуарда Шарлота, обвиняемого по ряду статей УК РФ, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить окончательное наказание на срок 7 лет 5 месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима (...) и штрафу в размере 299 тыс. рублей", - предложил прокурор.

Поводом для разбирательства стали размещенные в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) летом прошлого года видеоролики, на которых музыкант сжигает паспорт гражданина РФ, топчет сложенную в форме буквы Z георгиевскую ленту, в других видео обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова, прибивает к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, военный билет и крест с изображением Иисуса Христа.

Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.

Как сообщалось, музыканта обвиняют по двум эпизодам ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Ранее ему инкриминировали ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия).

Певец был арестован в декабре прошлого года. По данным СМИ, Шарлота задержали после прилета в РФ в аэропорту Санкт-Петербурга.

В июле текущего года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Шарлота в список лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.