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Космонавт Гребенкин вернулся из США в Россию для послеполетной реабилитации

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Космонавт Александр Гребенкин вернулся из США в Россию для прохождения послеполетной реабилитации в Звездном городке, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина.

"Через несколько часов будем встречать космонавта в Звездном городке. Здесь он продолжит прохождение реабилитации после космического полета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК.

25 октября американский космический корабль Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным на борту приводнился в Мексиканском заливе, четверо членов экипажа были извлечены из спускаемого аппарата.

Гребенкин отправился на МКС 4 марта 2024 года в составе экипажа американского корабля Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между "Роскосмосом" и NASA.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Александр Гребенкин Роскосмос США
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