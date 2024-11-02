Космонавт Гребенкин вернулся из США в Россию для послеполетной реабилитации

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Космонавт Александр Гребенкин вернулся из США в Россию для прохождения послеполетной реабилитации в Звездном городке, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина.

"Через несколько часов будем встречать космонавта в Звездном городке. Здесь он продолжит прохождение реабилитации после космического полета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК.

25 октября американский космический корабль Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным на борту приводнился в Мексиканском заливе, четверо членов экипажа были извлечены из спускаемого аппарата.

Гребенкин отправился на МКС 4 марта 2024 года в составе экипажа американского корабля Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между "Роскосмосом" и NASA.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.