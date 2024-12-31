Более 70 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края вывезено более 70 тыс. тонн загрязненного мазутом песка, сообщает оперштаб региона во вторник.

"За последние две недели была проведена колоссальная работа по ликвидации последствий загрязнения пляжей Анапы и Темрюкского района. Вывезено более 70 тысяч тонн загрязненного мазутом песка", - цитирует оперштаб первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася.

Отмечается, что вывоз загрязненного грунта с пляжей в пункт временного хранения в Воскресенском продолжается 31 декабря до 17:00 по Москве и возобновится с 1 января с 8:00 по московскому времени.

31 декабря площадка приняла почти 100 машин, а с первого дня ее работы сюда зашли больше 2 тыс. грузовиков, говорится в сообщении оперштаба.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.