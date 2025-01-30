Правительство поддержало законопроект о защите бизнес-омбудсменами прав самозанятых

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство направило в Госдуму положительное заключение на законопроект, который предлагает наделить уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, а также уполномоченных бизнес-омбудсменов в регионах правом рассматривать жалобы самозанятых граждан.

Кабинет министров настаивает, что увеличение нагрузки на уполномоченных и их команды должно быть сделано в рамках уже выделенных бюджетных средств.

Законопроект № 828140-8 28 января внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. В нем поправки к закону "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей".

"Уполномоченный, а также уполномоченный в субъекте РФ вправе рассматривать жалобы физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по вопросам нарушения их прав и законных интересов", - сказано в законопроекте.

После рассмотрения жалобы уполномоченный должен выполнить одно или несколько из следующих действий: разъяснить заявителю его права и способы их защиты, передать жалобу в соответствующий орган власти или должностному лицу для решения вопроса, направить заключение в органы власти о нарушениях прав физических лиц, не являющихся предпринимателями, с рекомендациями по восстановлению их прав.

Правительство в своем заключении отмечает, что принятие федерального закона может увеличить нагрузку на уполномоченных и их команды, что потребует увеличения штата и расходов. "Однако согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация федерального закона не предусматривает расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. В связи с этим необходимо учитывать, что данная реализация должна осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, без выделения дополнительных средств из федерального бюджета", - отмечают в правительстве.

Бизнес-омбудсмен - уполномоченный по защите прав предпринимателей, назначаемый президентом на 5 лет. Он, а также региональные представители, могут запрашивать информацию и документы от властей, посещать как органы власти, так и места содержания под стражей без специального разрешения, обжаловать ненормативные акты местных властей в суде и выдавать предписания о приостановлении их действия. Должностные лица обязаны предоставлять запрашиваемую Бизнес-омбудсменом информацию в течение 15 дней. По инициативе омбудсмена прокуратура и правоохранительные органы могут создавать рабочие группы для рассмотрения обращений.