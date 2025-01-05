В Севастополе убрали порядка 18 тонн загрязненного мазутом грунта

Уборка мазута в Севастополе после разлива в Черном море Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Около 18 тонн загрязненного мазутом грунта собрано и подготовлено к вывозу в Севастополе, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что массового загрязнения берега нет, но на пляжах отмечаются локальные выбросы нефтепродуктов. В частности, новые загрязненные участки зафиксировали в субботу вечером на пляже "Толстяк", а также в воскресенье утром еще на нескольких территориях.

К ликвидации последствий привлекли почти 200 человек, в том числе полсотни волонтеров. Новых пятен мазута в акватории не зафиксировали.

3 января в акватории Севастополя впервые обнаружено пятно мазута, оно было размером 1,5 на 1,5 метра, его быстро убрали. Позднее в тот же день выброс нефтепродуктов впервые зафиксировали на берегу. В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.