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Более 30 погибших дельфинов найдены после разлива мазута в Керченском проливе

Более 30 погибших дельфинов найдены после разлива мазута в Керченском проливе
Уборка мазута в Севастополе после разлива в Черном море
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Свыше 30 погибших дельфинов обнаружены в море после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе, сообщается в телеграм-канале научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа".

"Сводка на 5 января 2025 года по ситуации с погибшими дельфинами и о том, что удается/удалось сделать (...) С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них - 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС - совсем старые тела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для нынешнего периода такое количество тел погибших дельфинов - нетипично большая цифра.

"Скорее всего основная часть этих китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными", - сказали в центре.

Как отмечает "Дельфа", "пока выбросов живых дельфинов не было, но мы можем ожидать увеличения числа пострадавших китообразных в гораздо большем, чем обычно, количестве в ближайшие месяцы".

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Ранее в воскресенье оперштаб Краснодарского края сообщал, что более 4,8 тыс. птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе от загрязнения мазутом после крушения танкеров.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 05 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Керченский пролив центр "Дельфа"
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