В Севастополе собрали уже более 80 тонн загрязненного мазутом грунта

Уборка разлитого мазута на пляже "Вязовая роща" в Севастополе Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Более 80 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе, сообщил в воскресенье губернатор региона Михаил Развожаев.

"Всего к настоящему времени собрали уже 84,5 тонны загрязненного грунта вместе с мазутом. Большую часть мешков уже вывезли, часть еще осталась на пляже "Толстяк" и на побережье в Качинском муниципалитете - эти мешки вывезут завтра", - написал он в своем телеграм-канале.

3 января в акватории Севастополя впервые обнаружено пятно мазута, оно было размером 1,5 на 1,5 метра, его быстро убрали. Позднее в тот же день выброс нефтепродуктов впервые зафиксировали на берегу. В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.