Выброс мазута впервые зафиксировали на территории Судака

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Выброс мазута впервые зафиксирован на территории городского округа Судак в Крыму, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"В Крыму в районе бухты Капсель (Судак), от мыса Француженка до парохода "Багратион" выявлен факт обнаружения нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что незначительное загрязнение выявили на участке пляжа протяженностью два километра.

Ранее выбросы нефтепродуктов фиксировали в Крыму в Керчи и Ленинском районе, об их обнаружении в других муниципалитетах не сообщалось.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря, в Севастополе - с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.