Выброс мазута впервые зафиксировали на территории Судака
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Выброс мазута впервые зафиксирован на территории городского округа Судак в Крыму, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.
"В Крыму в районе бухты Капсель (Судак), от мыса Француженка до парохода "Багратион" выявлен факт обнаружения нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что незначительное загрязнение выявили на участке пляжа протяженностью два километра.
Ранее выбросы нефтепродуктов фиксировали в Крыму в Керчи и Ленинском районе, об их обнаружении в других муниципалитетах не сообщалось.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.
В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря, в Севастополе - с 3 января.
Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.