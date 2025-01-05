Более 64 тыс. тонн грунта с мазутом вывезли в зону временного хранения в Анапе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Несколько сотен рейсов, груженных замазученным грунтом, ежедневно совершаются на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский, сообщает оперативный штаб Кубани в воскресенье.

"По состоянию на середину 5 января больше 64 тыс. тонн замазученного грунта вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский Анапы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оптимизации распределения грунта в течение дня на площадке непрерывно работают бульдозеры и фронтальные погрузчики.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено свыше 96 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.