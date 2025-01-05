Фрагменты нефтепродуктов нашли на морском дне возле пляжа в районе Анапы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Крупные и мелкие мазутные пятна, а также маслянистая пленка обнаружены на протяжении 8 км от морского порта Анапы до пляжа Витязево после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает в воскресенье оперативный штаб Кубани.

"На протяжении 8 км от Морпорта Анапы до пляжа Витязево обследование показало наличие крупных и мелких мазутных пятен, а также маслянистой пленки на поверхности воды, в том числе и на удалении в 3,5 км от берега. С помощью подводного дрона исследовали морское дно в районе пляжа в Джемете на удалении 250 метров от берега. В толще воды также заметны небольшие фрагменты нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено свыше 96 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.