Морспасслужба приступила к сбору нефтеводяной смеси в 1,5 км от Анапы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Маслянистое пятно от берега центрального пляжа Анапы в сторону поселка Витязево обнаружила авиация МЧС в рамках мониторинга, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В 1,5 километрах от берега центрального пляжа Анапы обнаружено маслянистое пятно в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиацией МЧС обследованы береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника Утриш.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено свыше 102 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.