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Почти пять тысяч птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом

Почти пять тысяч птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Более 4,8 тыс. птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края от загрязнения мазутом после крушения танкеров, сообщает в воскресенье оперштаб региона.

"Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию. Таких пунктов на побережье пять: один в поселке Волна Темрюкского района, остальные - в Анапе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Витязево работу разворачивает еще один пункт, он станет самым крупным из открытых ранее.

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"В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 2 037 птицы. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника", - сказали в штабе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено около 96 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 05 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Темрюкский район Анапа
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