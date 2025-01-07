Все суда в зоне ЧС в Черном море задействованы в мониторинге акватории

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Поиском нефтяных пятен в акватории Черного моря занимаются все суда, которые находятся или проходят вблизи зоны чрезвычайной ситуации, в том числе и гражданские, сообщает оперштаб Кубани во вторник.

"Одномоментно речь идет о 50-60 судах - все их капитаны получили и подтвердили директиву по информированию Морспасслужбы при обнаружении фрагментов нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительно усилено патрулирование акватории в прибрежных районах моря. Вдоль береговой линии Анапы работают 10 маломерных судов ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения и Морспасслужбы. Все найденные следы нефтепродуктов на воде обрабатывают биосорбентом. За сутки обследовали почти 260 кв. км, обработали сорбентом больше 2,2 тыс. кв. м акватории.

Кроме того, продолжается увеличение количества работающей на береговой линии техники. По данным на 7 января, загрязненный мазутом грунт убирают 336 единиц инженерной техники, общее количество задействованных машин - больше 600 единиц. Самосвалы в сутки совершают почти 1 тыс. рейсов на площадку временного хранения загрязненного песка в хуторе Воскресенском Анапы.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 118 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.